Addio a Jimmy Greaves | miglior marcatore del Tottenham | ex Milan e Campione del mondo nel 1966

(Di domenica 19 settembre 2021) E’ scomparso all’età di 81 anni,, uno dei più grandi attaccanti inglesi di sempre:nella storia della First Division (prima che diventasse Premier League) e vincitore della Coppa deldel. Ha scritto, inoltre, pagine importanti della storia del. Ha militato, per un periodo, anche in Italia tra le fila delnel 1961, fino a gennaio del 1962, per poi ritornare agli Spurs. Nel 2015 era stato colpito da un ictus. Ecco l’commosso della società inglese: “Siamo estremamente ...

Advertising

JPeppp : Addio a una leggenda del calcio mondiale. R.I.P. Jimmy ?? #Greaves - napolista : Addio a Jimmy Greaves il grande bomber inglese che visse il Mondiale 66 come una tragedia L’entrataccia di un fran… - Sergio37075361 : RT @_Milanisti1899_: Solo 10 partite (e 9 gol) con la nostra maglia, poi una lite furibonda con il Paron e l’addio. Ci uniamo al cordoglio… - JeanMarie1899 : RT @_Milanisti1899_: Solo 10 partite (e 9 gol) con la nostra maglia, poi una lite furibonda con il Paron e l’addio. Ci uniamo al cordoglio… - PierangeloRiga1 : RT @_Milanisti1899_: Solo 10 partite (e 9 gol) con la nostra maglia, poi una lite furibonda con il Paron e l’addio. Ci uniamo al cordoglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Jimmy

ilnapolista

Ha conosciuto l'alcolismo e l'ospedale psichiatrico Se n'è andatoGreaves con ogni probabilità il più forte attaccante del calcio inglese. Giocò dalla fine degli anni Cinquanta all'inizio dei ...Los Angeles St 9 Ep 4 -alle armi 20:30 - Tg2 TG2 - 20.30 21:00 - TG2 Post Rai 3 18:55 - ... 4 Italia 2 18:00 - BROOKLYN NINE - NINE - IJAB GAMES 18:30 - BROOKLYN NINE - NINE - HALLOWEEN II ...L'entrataccia di un francese lo escluse. Non giocò più. La sera della festa, se ne andò. Quella gioia non gli apparteneva. Ha conosciuto l'alcolismo, anni terribili ...Il Milan e tutto il calcio inglese sono in lutto la scomparsa di Greaves, uno dei più grandi bomber della storia.