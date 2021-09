No, il nuovo iPhone 13 non sarà utilizzabile solo dalle persone vaccinate (Di venerdì 17 settembre 2021) Il 17 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 15 settembre sul forum americano Tiger Droppings e intitolato “Il nuovo iPhone 13 richiederà la vaccinazione per sbloccare lo schermo”. Il riferimento è al nuovo modello di iPhone presentato il 14 settembre 2021 dalla compagnia tecnologica di Cupertino, che secondo il post oggetto della nostra verifica «chiederà agli utenti di confermare lo stato della propria vaccinazione prima di sbloccare lo schermo». Il testo contiene anche una presunta dichiarazione ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 settembre 2021) Il 17 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 15 settembre sul forum americano Tiger Droppings e intitolato “Il13 richiederà la vaccinazione per sbloccare lo schermo”. Il riferimento è almodello dipresentato il 14 settembre 2021 dalla compagnia tecnologica di Cupertino, che secondo il post oggetto della nostra verifica «chiederà agli utenti di confermare lo stato della propria vaccinazione prima di sbloccare lo schermo». Il testo contiene anche una presunta dichiarazione ...

