“Ho provato questi due ‘giocattoli’… Qui vi racconto com’è andata”

(Di martedì 14 settembre 2021) Provate a chiedere a un marito, compagno, fidanzato, partner più o meno occasionale o, più in generale, a un uomo di disegnarvi un ‘sex toy da donna‘. Nel 90% dei casi, ma che dico, nel 99,9% dei casi vi farà lo schizzo di un dildo più o meno realistico nell’imitare l’anatomia di un pene. Anche il maschio più fantasioso, c’è da scommetterci, tirerà comunque in ballo qualcosa che simuli la penetrazione o vada inserito in vagina. Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo: per millenni la sessualità, anche femminile, è stata spiegata e interpretata secondo il punto di vista maschile. È un fatto culturale su cui si sono spesi almeno due millenni di repressione della sessualità femminile e altrettanto secoli di lotta femminista e, va da sé, su cui resta ancora molto da fare. Prendiamo il mio compagno, per esempio, che pure tutto è fuorché un maschilista o un uomo ingabbiato in un’idea ...