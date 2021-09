La bellezza che ammazza | tema capitale dell’Occidente

Leggi su 900letterario

(Di lunedì 13 settembre 2021) Secondo Ezra Pound, laè difficile – beauty so difficult –, secondo il suo antico maestro, William B. Yeats, laè terribile – a terrible beauty is born –: in ogni caso, inafferrata, la. Non si contempla con la pia dedizione del collezionista, dell’orafo: laconfonde, confina nell’inadeguato, turba, strazia, strugge, è l’alcova di tutte le contraddizioni. Laè ilmillenario, prevalente, totale; alla riflessione estetica, oggi, siamo passati ai centri estetici, dall’estasi alla bella – o al bello – ‘da copertina’, paradosso catastrofico, dacché laperennemente sfugge, incendia, non si lascia censire in uno scatto, non è rappresentabile, stupore che raspa ogni aggettivo. La ...