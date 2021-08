Supplenze docenti 2021/22: su Istanze online sarà possibile scegliere anche solo spezzone (Di lunedì 9 agosto 2021) Supplenze anno scolastico 2021/22: da domani 10 agosto fino al 21 agosto i docenti inseriti in GaE, prima fascia GPS + elenco aggiuntivo + seconda fascia GPS potranno presentare tramite Istanze online domanda per l'attribuzione di Supplenze al 31 agosto o 30 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 agosto 2021)anno scolastico/22: da domani 10 agosto fino al 21 agosto iinseriti in GaE, prima fascia GPS + elenco aggiuntivo + seconda fascia GPS potranno presentare tramitedomanda per l'attribuzione dial 31 agosto o 30 giugno. L'articolo .

