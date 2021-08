Intervista Esclusiva a Massimiliano Trevis – Regista (Di lunedì 9 agosto 2021) Intervista Esclusiva a Massimiliano Trevis. D: Noi abbiamo visto un piccolo trailer del film Scarlet, possiamo dire a nostro parere avvincente, che ti tiene incollato agli schermi. Ufficialmente quando esce il trailer? R: Grazie, ancora non abbiamo una data ufficiale, stiamo aspettando visto che non abbiamo ancora un network interessato ma alcune produzioni/distribuzioni sono interessate a rappresentarlo e presentarlo a agganci con networks che hanno loro…stiamo inoltre ancora cercando gente interessati per distribuzione tra streaming channels e networks. D: Ci presenti Scarlet? di cosa parla? cosa ci dobbiamo aspettare ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 9 agosto 2021). D: Noi abbiamo visto un piccolo trailer del film Scarlet, possiamo dire a nostro parere avvincente, che ti tiene incollato agli schermi. Ufficialmente quando esce il trailer? R: Grazie, ancora non abbiamo una data ufficiale, stiamo aspettando visto che non abbiamo ancora un network interessato ma alcune produzioni/distribuzioni sono interessate a rappresentarlo e presentarlo a agganci con networks che hanno loro…stiamo inoltre ancora cercando gente interessati per distribuzione tra streaming channels e networks. D: Ci presenti Scarlet? di cosa parla? cosa ci dobbiamo aspettare ...

