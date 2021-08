Green pass, Ciciliano (Cts): 'Le prossime chiusure saranno solo per i non vaccinati' (Di lunedì 9 agosto 2021) 'Nei prossimi mesi diventerà sempre più una epidemia dei non vaccinati, con il virus che circolerà soprattutto tra chi ha rifiutato l'immunizzazione. Eventuali chiusure, dovranno essere ristrette solo ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 agosto 2021) 'Nei prossimi mesi diventerà sempre più una epidemia dei non, con il virus che circolerà soprattutto tra chi ha rifiutato l'immunizzazione. Eventuali, dovranno essere ristrette...

Advertising

LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - borghi_claudio : Mannaggia... pure con la terza dose e il green pass... com'era quella che i vaccinati non contagiano? - borghi_claudio : Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass - DefenseMichel : RT @lucabattanta: Probabilmente non lo chiamano lasciapassare verde ma green pass perché altrimenti qualche anziano ricorderebbe periodi f… - QuartieriSilvia : RT @apri_la_mente: Maurizio Landini: 'Niente sanzioni per i lavoratori senza Green pass' Se scoppia un focolaio tutti a casa pure i vaccina… -