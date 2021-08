Eleonora Mazzoni | ‘Le Difettose’ | siamo disposte a tutto pur di diventare madri? Un viaggio al femminile contro il ‘politically correct’

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 9 agosto 2021) Al centro delle vicende narrate nel libro Le difettose c’è Carla: la protagonista ha quasi quarant’anni, un lavoro che l’appassiona e un marito che la ama. All’apparenza sembra la vita perfetta. Ma nelle loro vite, manca ancora, la cosa che desiderano di più al mondo: avere un figlio. Non avviene naturalmente e quindi optano per iniziare il percorso, spesso lungo e tortuoso, della fecondazione artificiale. L’aggettivo definisce esattamente quello che il racconto vuole rendere: la linea di confine tra la speranza dimadre e una crisi sempre in agguato. Quel sentimento di profonda tristezza potrebbe mettere in difficoltà qualsiasi persona, e di conseguenza tutte le ...