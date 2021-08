Covid, Guardian: Gb vuole far scorta di 210 milioni di vaccini (Di lunedì 9 agosto 2021) La Gran Bretagna intende ”far scorta” di 210 milioni di vaccini contro il coronavirus. Lo rivela in esclusiva il Guardian mentre crescono le accuse a Londra di non pensare sufficientemente ai Paesi più poveri e di lasciarli a ”lottare per gli scarti” e crescono le pressioni sul governo britannico perché ”faccia di più”. Entro la fine dell’anno, secondo i dati di Airfinity, una società di analisi e informazione scientifica, circa 467 milioni di vaccini dovrebbero essere consegnati nel Regno Unito. Saranno però necessari solo 256,6 milioni di vaccini per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 agosto 2021) La Gran Bretagna intende ”far” di 210dicontro il coronavirus. Lo rivela in esclusiva ilmentre crescono le accuse a Londra di non pensare sufficientemente ai Paesi più poveri e di lasciarli a ”lottare per gli scarti” e crescono le pressioni sul governo britannico perché ”faccia di più”. Entro la fine dell’anno, secondo i dati di Airfinity, una società di analisi e informazione scientifica, circa 467didovrebbero essere consegnati nel Regno Unito. Saranno però necessari solo 256,6diper ...

