Yacht in fiamme a Capri, tratte in salvo sei persone

Una barca è andata in fiamme ieri mattina a Capri, tra Massa e Punta Tiberio. L'incendio si è sviluppato a bordo di uno Yacht, un cabinato lungo quindici metri proveniente da Ventotene e diretto a Maiori. Tutti in salvo i sei occupanti.

Yacht in fiamme a Capri, tratte in salvo sei persone

Una barca è andata in fiamme ieri mattina a Capri, tra Massa e Punta Tiberio. L'incendio si è sviluppato a bordo di uno yacht, un cabinato lungo quindici metri proveniente da Ventotene e diretto a Maiori. Tutti in salvo i sei occupanti.

Olimpiadi, ''Un patrimonio culturale e sociale. Un testimone per le giovani generazioni'', il Coni e il Trentino celebrano Ruggero Tita

Il 29enne di Civezzano, atleta del Gruppo sportivo vela delle Fiamme Gialle, ha ottenuto la laurea olimpica nella Medal race andata in scena all'Enoshima Yacht.

Yacht in fiamme a Capri, tratte in salvo sei persone NapoliToday Yacht in fiamme a Capri, tratte in salvo sei persone Una barca è andata in fiamme ieri mattina a Capri, tra Massa e Punta Tiberio. L'incendio si è sviluppato a bordo di uno yacht, un cabinato lungo quindici metri proveniente da Ventotene e diretto a Mai ...

Il CONI Trento e il Trentino celebrano Ruggero Tita. Medaglia storica Trento, 7 agosto 2021 – Il prato del Sanbàpolis adiacente la Casa dello Sport del CONI Trento allestito a festa. Alle ore 10:30 gli occhi erano tutti rivolti a lui: Ruggero Tita, 29 anni di Civezzano ...

Il 29enne di Civezzano, atleta del Gruppo sportivo vela delle Fiamme Gialle, ha ottenuto la laurea olimpica nella Medal race andata in scena all'Enoshima Yacht.

Trento, 7 agosto 2021 – Il prato del Sanbàpolis adiacente la Casa dello Sport del CONI Trento allestito a festa. Alle ore 10:30 gli occhi erano tutti rivolti a lui: Ruggero Tita, 29 anni di Civezzano.