Veronica Desalu, madre dell’oro olimpico Fausto: «I primi anni in Italia raccoglievo pomodori» (Di domenica 8 agosto 2021) Ci sono storie di ordinaria e dignitosa quotidianità che diventano improvvisamente straordinarie. È il caso della signora Veronica Desalu, madre dello sprinter oro nella staffetta 4×100 Eseosa Fostine Desalu, balzata alle cronache nazionali dopo aver declinato l’invito a partecipare alla trasmissione di Rai 2 Il circolo degli anelli perché impegnata sul lavoro, come badante. Ed è a lei che il figlio Fausto ha dedicato la vittoria a Tokyo 2020, ricordando tutti i sacrifici e sforzi fatti per crescerlo da sola dopo l’abbandono improvviso del marito. «Adesso finalmente posso sdebitarmi con mia ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021) Ci sono storie di ordinaria e dignitosa quotidianità che diventano improvvisamente straordinarie. È il caso della signoradello sprinter oro nella staffetta 4×100 Eseosa Fostine, balzata alle cronache nazionali dopo aver declinato l’invito a partecipare alla trasmissione di Rai 2 Il circolo degli anelli perché impegnata sul lavoro, come badante. Ed è a lei che il figlioha dedicato la vittoria a Tokyo 2020, ricordando tutti i sacrifici e sforzi fatti per crescerlo da sola dopo l’abbandono improvviso del marito. «Adesso finalmente posso sdebitarmi con mia ...

Advertising

andreapurgatori : #Desalu oro olimpico, la madre Veronica: «Scusate se non vengo in tv, ma stanotte lavoro come badante»… - Corriere : La risposta (a distanza) della mamma di Desalu: «Sono orgogliosa, gli ho insegnato il r... - Corriere : Veronica, la madre di Desalu, non va in tv: «Scusate, ma stanotte lavoro come badante» - Giusepp94690089 : RT @Aba_Tweet: Il figlio, Fausto #Desalu, ha vinto la medaglia d’oro nei #4x100m. La mamma, Veronica, nel giorno in cui non si parla d’altr… - Open_gol : «A Fausto ho fatto capire che le scarpe si cambiano solo quando quelle vecchie si rompono» Veronica Desalu, madre… -