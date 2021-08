Ultima Underworld e Syndicate, due classici senza tempo sono ora disponibili gratuitamente su GOG (Di domenica 8 agosto 2021) Lo scorso giugno, Ultima Underworld, Syndicate e i loro sequel, furono rimossi dal noto marketplace retro GOG.com sotto richiesta del publisher originale che, ricordiamolo, è Electronic Arts. Ai tempi non furono fornite delle spiegazioni chiare e si poteva solo speculare: forse EA voleva rendere la propria libreria retro esclusiva per Origin, forse c'erano dei remake in sviluppo, forse voleva semplicemente rimuoverli dalla circolazione. Qualunque fosse la verità, i giocatori non l'hanno mai accettato: i titoli sono giochi PC dei primi anni 90 e, come tali, complicati da trovare originali o da emulare. GOG è la risorsa ... Leggi su eurogamer (Di domenica 8 agosto 2021) Lo scorso giugno,e i loro sequel, furono rimossi dal noto marketplace retro GOG.com sotto richiesta del publisher originale che, ricordiamolo, è Electronic Arts. Ai tempi non furono fornite delle spiegazioni chiare e si poteva solo speculare: forse EA voleva rendere la propria libreria retro esclusiva per Origin, forse c'erano dei remake in sviluppo, forse voleva semplicemente rimuoverli dalla circolazione. Qualunque fosse la verità, i giocatori non l'hanno mai accettato: i titoligiochi PC dei primi anni 90 e, come tali, complicati da trovare originali o da emulare. GOG è la risorsa ...

