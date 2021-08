Ucciso in strada con una coltellata sotto gli occhi di moglie e figlie: fermato un 20enne (Di domenica 8 agosto 2021) Il delitto è ancora al vaglio dei carabinieri, subito intervenuti visto che la stazione dista pochi ... Leggi su today (Di domenica 8 agosto 2021) Il delitto è ancora al vaglio dei carabinieri, subito intervenuti visto che la stazione dista pochi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tunisino accoltellato a morte in strada a Bergamo, fermato il presunto aggressore, è un italiano. All'origine una d… - fattoquotidiano : Bergamo, uomo ucciso a coltellate per strada. Indagini dei carabinieri - giusmo1 : (#Salvini commenterà?) Bergamo, lite in strada: uomo ucciso a coltellate - ZambucoGiusy : RT @anfo13: #ViolenzaeRazzismo Ucciso a coltellate un giovane padre marocchino, da un ventenne di #Bergamo. Lo ha colpito per una banale d… - incostante_enza : RT @ParticipioPart: la brillante azione condotta nel profondere odio, inculcando, nei loro adepti,rabbia furibonda. #SpacciatoriDiMorte, os… -