Trofeo Gamper, secco 3-0 del Barcellona alla Juventus (Di domenica 8 agosto 2021) Il Barcellona domina contro la Juventus e vince il Trofeo Gamper, battendo i bianconeri per 3-0. La squadra di Koeman è sembrata nettamente avanti ai bianconeri, nonostante la serata carica di emozioni per l’addio di Messi. A segno Depay, Braithwaite e Riqui Puig. Non sono mancati gli omaggi al numero 10 argentino, ormai a un passo dal Paris Saint-Germain. Per la Juve serataccia da dimenticare che fa capire come c’è tanto da lavorare per arrivare al top. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Ildomina contro lae vince il, battendo i bianconeri per 3-0. La squadra di Koeman è sembrata nettamente avanti ai bianconeri, nonostante la serata carica di emozioni per l’addio di Messi. A segno Depay, Braithwaite e Riqui Puig. Non sono mancati gli omaggi al numero 10 argentino, ormai a un passo dal Paris Saint-Germain. Per la Juve serataccia da dimenticare che fa capire come c’è tanto da lavorare per arrivare al top. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : I convocati per il Trofeo Gamper! ?? #BarçaJuve #ForzaJuve - forumJuventus : Allegri: 'Domani test importante per vedere la condizione. Dybala meglio non rischiarlo. La squadra è ottima, c'è v… - DiMarzio : .@juventusfc i convocati di #Allegri per la sfida contro il @FCBarcelona nel trofeo Gamper - GonzaInterista : RT @RonnyBandiera: @ZZiliani Sul 2a0 non era più il trofeo Gamper ma magicamente sul 2a0 è diventata un’amichevole…@SkySports solita inform… - GonzaInterista : RT @ZZiliani: TROFEO #GAMPER. Galvanizzato dall'assenza di #Pjanic, il #Barcellona batte 3-0 una #Juventus ancora incompleta in attesa di P… -