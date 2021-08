Torino, tre cambi di maglia confermati: Lukic prende la 10 – FOTO (Di domenica 8 agosto 2021) Il Torino ufficializza tre cambi di maglia: investitura importante per Sasa Lukic che prende la numero 10 – FOTO Il Torino vuole cambiare rotta con Ivan Juric in panchina dopo le ultime stagioni difficili e concluse con salvezze molto tribolate. cambio di marcia dunque e si evince anche da un particolare, il numero di maglia di alcuni calciatori. Sasa Lukic vestirà la numero 10 e lascia il 7 che finisce sulle spalle di Simone Zaza. A sua volta l’attaccante lucano libera la numero 11 che sarà vestita da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Ilufficializza tredi: investitura importante per Sasachela numero 10 –Ilvuoleare rotta con Ivan Juric in panchina dopo le ultime stagioni difficili e concluse con salvezze molto tribolate.o di marcia dunque e si evince anche da un particolare, il numero didi alcuni calciatori. Sasavestirà la numero 10 e lascia il 7 che finisce sulle spalle di Simone Zaza. A sua volta l’attaccante lucano libera la numero 11 che sarà vestita da ...

Advertising

Iosonolagomma : @martina_prados Però io tre compleanni al nord due a Torino e uno a Belluno e le posso dar ragione. - carlo_torino : RT @Enrico__Costa: Da tre mesi abbiamo chiesto al Mef copia degli atti che dispongono il risarcimento per ingiuste detenzioni. Per capire d… - luisgrowthzone : RT @escitalia: Città ospitante Eurovision 2022, la vera corsa è a tre: Torino, Milano e Bologna. Al ribasso le quotazioni su Roma. Torino l… - JaimeVerdR_99 : RT @infoitcultura: Città ospitante Eurovision 2022, la vera corsa è a tre: Torino, Milano e Bologna - nicolap79 : @GiacomoRisitano @PoliticaPerJedi Guardi che da Torino a Verona, in piena pianura padana, per poco meno di 300km ci… -