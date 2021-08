Tokyo2020 | Bolt incorona Jacobs | ' Ha classe | oggi l' erede è lui'

(Di domenica 8 agosto 2021) Anche UsainMarcell, trionfatore nella finale dei 100 metri a Tokyo e poi nella staffetta 4x100. "Ho assistito a una gara apertissima, nella quale non sarei stato in grado di ...

Doppietta ?? 100m + ?? 4x100 alle Olimpiadi negli ultimi 50 anni: ???? Carl Lewis 1984 ???? Donovan Bailey 1996 ???? Mauri… - Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - 5 - Marcell Jacobs è il quinto atleta dagli anni '70 ad oggi ad aver vinto la medaglia d'oro sia nei 100m che nella…

Il miglior consiglio chepossa dare a Jacobs? "Goditi il momento, festeggia il giusto, continua a lavorare come stai facendo", sottolinea. "Se gli suggerirei di allenarsi all'estero? No, no,...... è la seconda per Marcell Jacobs dopo quella nei 100: il gardesano sulla scia del mito Usain(... TagsIl miglior consiglio che Bolt possa dare a Jacobs? "Goditi il momento, festeggia il giusto, continua a lavorare come stai facendo" ...Italia Team (con diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai) continua a prendere medaglie, ma arriveranno anche gli ori? Sono due, per ...