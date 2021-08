Tiro a segno, i giovani talenti dell’Italia verso Parigi 2024. Maldini e Ceccarello guidano la rinascita (Di domenica 8 agosto 2021) Zero finali e zero medaglie: visto così il bottino del Tiro a segno italiano alle Olimpiadi di Tokyo sembrerebbe essere molto deludente eppure, per la disciplina che annovera carabine e pistole, verso Parigi 2024 potrebbe essersi aperta una strada di rinnovamento. E’ vero, rispetto a Rio 2016 c’è stato un salto all’indietro, ma va fatta la giusta tara sul gruppo azzurro. L’assenza di una stella assoluta come Niccolò Campriani ha ridotto il numero di chance sul podio, mentre quella di elementi “maturi al punto giusto” cinque anni come Giuseppe Giordano e Petra Zublasing, a cui aggiungere un Marco De Nicolo ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Zero finali e zero medaglie: visto così il bottino delitaliano alle Olimpiadi di Tokyo sembrerebbe essere molto deludente eppure, per la disciplina che annovera carabine e pistole,potrebbe essersi aperta una strada di rinnovamento. E’ vero, rispetto a Rio 2016 c’è stato un salto all’indietro, ma va fatta la giusta tara sul gruppo azzurro. L’assenza di una stella assoluta come Niccolò Campriani ha ridotto il numero di chance sul podio, mentre quella di elementi “maturi al punto giusto” cinque anni come Giuseppe Giordano e Petra Zublasing, a cui aggiungere un Marco De Nicolo ...

Advertising

NuviNico : @LisaLiveNLearn Tiro a segno con pistola laser....la modernità.... - sportli26181512 : Sassuolo-Vicenza 3-1: in gol Haraslin, Boga e Raspadori: Per i veneti a segno Diaw su rigore. In chiusura di primo… - ALTRVDIMENSI0NE : RT @labbradiveleno: mio papà: 'san marino ha vinto due medaglie nel tiro a segno infatti ora cambieranno il nome in san mirino' ?????? - seth03379503 : @DiegoFusaro Ma un militare che porta sul petto medagliette del tiro a segno !!!!’nnnnnooo - LaserInvest : Foto appena pubblicata @ Tiro a segno MN -