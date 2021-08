Speranza | “Rafforzare il sostegno alle coppie che vogliono avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita”

(Di domenica 8 agosto 2021) ROMA – “Dobbiamoil nostrocheunla. Per questo ho firmato un decreto che stanzia 5 milioni di euro per l’anno 2021 e li distribuisce privilegiando le Regioni che hanno un’offerta minore di PMA”. E’ quanto annuncia oggi su Facebook il ministro della salute, Roberto(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ultimora_pol : #Italia Roberto #Speranza (#A1MDP|S&D): 'Dobbiamo rafforzare il nostro sostegno alle coppie che vogliono avere un f… - EyeInTheSky_04 : @stevevicrn Delusione la proprietà, che dopo uno scudetto vinto, anziché rafforzare la squadra vende due dei pezzi… - ilo_ak : RT @bonnie379: @Comemigirano @borghi_claudio @Antonio_Caramia @lofioramonti @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @udogumpel @MariuzzoA… - bonnie379 : @Comemigirano @borghi_claudio @Antonio_Caramia @lofioramonti @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @udogumpel… - luigiinnocenti : RT @FnpCisl: È necessario un confronto più serrato per potenziare l’assistenza sanitaria territoriale e adottare misure utili a rafforzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Rafforzare

L'Opinionista

...stanzia 5 milioni di euro per le regioni L'annuncio è stato fatto dal ministrosui propri canali social, attraverso i quali ha dichiarato: 'Dobbiamoil nostro sostegno ...A pagarne le conseguenze sono già oggi i palermitani, nellache non si arrivi ad un nuovo ...di risorse importanti sul Pon React e sul Poc (impianto di trattamento ingombranti) per...Il ministro Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato un decreto che stanzia 5 milioni di euro per incentivare la procreazione assistita.Speranza: "Sostegno alle coppie che vogliono un figlio con la procreazione medicalmente assistita. Firmato decreto" ...