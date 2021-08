Sergio Mattarella in vacanza al Sud | ma quanto ha speso? Il presidente è immerso nel lusso

Advertising

PD_Lazio : 8 AGOSTO 1956: DISASTRO #Marcinelle 'Il mio pensiero più rispettoso e la vicinanza della Repubblica vanno oggi inna… - ultimenews24 : 'Desidero rendere omaggio al sacrificio di 262 minatori, tra cui 136 italiani, che sessantacinque anni or sono pers… - peucezia : RT @rtl1025: ?? Il secondo giorno delle vacanze estive ad #Alghero del presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, è iniziato con una b… - VISCONTIMARINA : RT @VISCONTIMARINA: Sergio Mattarella: SALVIAMO ARBATAX PORTO DELL'OGLIASTRA E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ DEI SARDI - Firma la petizione! htt… - VISCONTIMARINA : Sergio Mattarella: SALVIAMO ARBATAX PORTO DELL'OGLIASTRA E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ DEI SARDI - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

E' stato accolto da un caloroso applauso di residenti e turisti al suo ingresso nella cattedrale di Santa Maria il presidente della Repubblica,, da ieri in vacanza ad Alghero, città catalana che ha già definito "bellissima". Dopo una breve passeggiata nel centro storico, il capo dello Stato è arrivato in cattedrale dove lo ...E' stato accolto da un caloroso applauso di residenti e turisti al suo ingresso nella cattedrale di Santa Maria il presidente della Repubblica,, da ieri in vacanza ad Alghero, città catalana che ha già definito "bellissima". Dopo una breve passeggiata nel centro storico, il capo dello Stato è arrivato in cattedrale dove lo ...Un tripudio azzurro iniziato con il trionfo dell'Italia agli Europei e proseguito con la pioggia d'oro, d'argento e di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Settimane di grande orgoglio per il presiden ...Stamane il presidente della Repubblica Sergio Mattarealla ha partecipato alla Messa nella Cattedrale di Santa Maria e subito dopo ha fatto una breve passeggiata nel centro storico algherese. Nel cors ...