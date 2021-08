Romina Power, la verità sul suo passato ‘scandaloso’: inaccettabile (Di domenica 8 agosto 2021) Siamo abituati a vederla sempre tutta precisa e delicata ma in passato Romina Power era totalmente diversa. In una recente intervista fatta a Panorama, l’attrice e cantante statunitense ha lasciato senza parole i suoi fan, svelando alcuni retroscena scioccanti del suo passato. Pare, infatti, che da ragazza abbia fatto uso di droghe e non solo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 8 agosto 2021) Siamo abituati a vederla sempre tutta precisa e delicata ma inera totalmente diversa. In una recente intervista fatta a Panorama, l’attrice e cantante statunitense ha lasciato senza parole i suoi fan, svelando alcuni retroscena scioccanti del suo. Pare, infatti, che da ragazza abbia fatto uso di droghe e non solo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Albano la dichiarazione inaspettata sull’ex Romina Power -“Ad un certo punto tra di noi…” - #Albano #dichiarazione… - infoitcultura : Romina Power a ruota libera sull'ex marito Albano: “In camera d'albergo non…” - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano, Romina Power - Ci Sarà (There Will Be) - Dorian221190 : RT @ApuntoM: la Lecciso jr canta sottovoce come Romina Power #TheVoicesenior - ApuntoM : la Lecciso jr canta sottovoce come Romina Power #TheVoicesenior -