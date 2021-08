Ricordo tragedia Marcinelle: Polizia di Stato a Firenze ricorda i suoi caduti (Di domenica 8 agosto 2021) La Polizia di Stato ha voluto omaggiare i suoi caduti con la deposizione di un mazzo di rose bianche al monumento loro dedicato all'interno della Questura di Firenze in via San Gallo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 agosto 2021) Ladiha voluto omaggiare icon la deposizione di un mazzo di rose bianche al monumento loro dedicato all'interno della Questura diin via San Gallo L'articolo proviene daPost.

