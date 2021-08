Pallamano, Olimpiadi Tokyo: la Norvegia smaltisce la delusione e si aggiudica il bronzo (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo la sconfitta con polemiche in semifinale, la Norvegia ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, superando la Svezia con un netto 36-19, dominando dall’inizio alla fine una partita sulla carta molto più equilibrata. Nora Mork e compagne sono partite molto forte, acciuffando il 4-1 già al 5?, ritoccando poi il massimo vantaggio al 10? sull’8-4, messo a segno da Kari Brattset. Col passare dei minuti le norvegesi hanno allungato ancora, con le giallo-blu che per dieci minuti non hanno trovato la via del gol, sprofondando fino al 19-7 con cui si è tornati negli spogliatoi. Anche nel secondo tempo la ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo la sconfitta con polemiche in semifinale, laha conquistato la medaglia dialledi, superando la Svezia con un netto 36-19, dominando dall’inizio alla fine una partita sulla carta molto più equilibrata. Nora Mork e compagne sono partite molto forte, acciuffando il 4-1 già al 5?, ritoccando poi il massimo vantaggio al 10? sull’8-4, messo a segno da Kari Brattset. Col passare dei minuti le norvegesi hanno allungato ancora, con le giallo-blu che per dieci minuti non hanno trovato la via del gol, sprofondando fino al 19-7 con cui si è tornati negli spogliatoi. Anche nel secondo tempo la ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 16 con gli ultimi 13 titoli in palio tra atletica, basket, boxe, ginnastica ritmica, ciclismo… - zazoomblog : LIVE Francia-Danimarca 25-23 Finale Olimpiadi pallamano in DIRETTA: ORO ai transalpini finisce 25-23 - #Francia-Dan… - zazoomblog : LIVE Francia-Danimarca 22-20 Finale Olimpiadi pallamano in DIRETTA: Hansen riapre tutto finale infuocato! -… - demotivatrice10 : @drunkside41 @_neve Sì infatti a quella ero rassegnata (anche se prima delle Olimpiadi non ne avevo idea), poi di p… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 34 titoli in palio: atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon m… -