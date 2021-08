Ondata di caldo in arrivo, Protezione Civile lancia allarme incendi. Ancora roghi al Sud (Di domenica 8 agosto 2021) Afa in arrivo sull'Italia. Curcio: "Chiediamo ai cittadini collaborazione. Evitare ogni comportamento che possa dar vita a fuochi". Dal 15 giugno al 7 agosto i vigili del fuoco hanno effettuato 44.442 interventi, la maggior parte in Sicilia, Puglia e Calabria. Si tratta delle cifre più alte dal 2017 Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Afa insull'Italia. Curcio: "Chiediamo ai cittadini collaborazione. Evitare ogni comportamento che possa dar vita a fuochi". Dal 15 giugno al 7 agosto i vigili del fuoco hanno effettuato 44.442 interventi, la maggior parte in Sicilia, Puglia e Calabria. Si tratta delle cifre più alte dal 2017

Advertising

ArpaPiemonte : In arrivo un'ondata di caldo africano sul Piemonte nei prossimi giorni - Corriere : Ondata di caldo in arrivo, 45 gradi in Sardegna e Sicilia: «Massima allerta per gli in... - SkyTG24 : Ondata di caldo in arrivo. Protezione Civile lancia allarme incendi. Ancora roghi al Sud - statodelsud : Ondata di caldo in arrivo. Protezione Civile lancia allarme incendi. Ancora roghi al Sud - Pino__Merola : Ondata di caldo in arrivo. Protezione Civile lancia allarme incendi. Ancora roghi al Sud -