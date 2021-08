Milan, i convocati di Pioli per l’amichevole contro il Real Madrid (Di domenica 8 agosto 2021) Il Wörthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria, ospiterà questa sera un match che sa di storia: Milan e Real Madrid si sfideranno in una gara amichevole per l’#AthletesVersus Cup. I rossoneri arrivano dalla sconfitta ai rigori contro il Valencia, da un pareggio contro il Nizza e dalla vittoria per 5-0 contro il Modena, mentre i Blancos hanno perso l’amichevole con i Rangers per 2-1. Questa la lista dei convocati di Stefano Pioli: Portieri: Maignan, Plizzari, T?t?ru?anu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Il Wörthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria, ospiterà questa sera un match che sa di storia:si sfideranno in una gara amichevole per l’#AthletesVersus Cup. I rossoneri arrivano dalla sconfitta ai rigoriil Valencia, da un pareggioil Nizza e dalla vittoria per 5-0il Modena, mentre i Blancos hanno persocon i Rangers per 2-1. Questa la lista deidi Stefano: Portieri: Maignan, Plizzari, T?t?ru?anu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, ...

Advertising

AntoVitiello : #Hauge ancora fuori dai convocati del #Milan. Ad un passo dalla cessione all'Eintracht Francoforte per 12 mln di euro - AntoVitiello : #Hauge fuori dai convocati per Nizza- #Milan per scelta tecnica - AntoVitiello : Convocati #Milan per Nizza PORTIERI: Maignan, Tatarusanu. DIFENSORI: Tomori, Calabria, Romagnoli, Theo, Ballo-… - LucaParry85 : Fuori dai convocati Milan vs Real Benzema appena rientrato dal covid Hazard due allenamenti Carvalaj infortunato Me… - MilanPress_it : I convocati del @realmadrid verso la sfida contro il @acmilan #MilanPress -