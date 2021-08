Messi dice addio al Barcellona in lacrime: “Volevo rimanere”. In 20 anni ha guadagnato 800 milioni, ora va al Psg (per soldi) (Di domenica 8 agosto 2021) “È difficile dopo così tanti anni. Dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto a questo. Non è come l’avevo pensato”. Leo Messi saluta il Barcellona in lacrime, per il calcio si chiude un’era durata due decenni. “Abbiamo passato tanti anni a Barcellona io e la mia famiglia. E’ stato bellissimo. Ora devo dire addio a tutto questo. Sono arrivato che avevo 13 anni”, aggiunge la Pulce. “E’ stato fatto tutto il possibile, io Volevo rimanere. Era la volontà comune di tutti ma come ha detto il presidente Laporta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) “È difficile dopo così tanti. Dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto a questo. Non è come l’avevo pensato”. Leosaluta ilin, per il calcio si chiude un’era durata due decenni. “Abbiamo passato tantiio e la mia famiglia. E’ stato bellissimo. Ora devo direa tutto questo. Sono arrivato che avevo 13”, aggiunge la Pulce. “E’ stato fatto tutto il possibile, io. Era la volontà comune di tutti ma come ha detto il presidente Laporta ...

