Love is in the air, trame dal 9 al 13 agosto: scandalo alla Art Life (Di domenica 8 agosto 2021) Love is in the air appassionerà il pubblico di Canale 5 con una nuova avvincente settimana di programmazione. Le trame dal 9 al 13 agosto raccontano che Serkan e Eda si occuperanno della ristrutturazione dell'appartamento dei coniugi Kafescioglu. Durante una sessione di lavoro, la giovane si sentirà male e avrà la nausea. A quel punto, Bolat temerà che sia incinta soprattutto perché Eda si offrirà di badare al figlioletto della coppia si propone di badare al figlio. Questa decisione darà vita ad una serie di equivoci e tutti penseranno che la ragazza sia incinta, da Ayfer ad Aydan passando per Figen. Tuttavia, la situazione si chiarirà ...

