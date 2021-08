L'avanzata dei talebani non si ferma: caduta anche la città di Kunduz (Di domenica 8 agosto 2021) La situazione è drammatica e c'è il rischio che il paese sprofondi in un caos ancora peggiore di quello che c'è stato negli ultimi decenni. La principale città dell'Afghanistan settentrionale di ... Leggi su globalist (Di domenica 8 agosto 2021) La situazione è drammatica e c'è il rischio che il paese sprofondi in un caos ancora peggiore di quello che c'è stato negli ultimi decenni. La principaledell'Afghanistan settentrionale di ...

Advertising

zazoomblog : Afghanistan continua l’avanzata dei talebani: conquistata Kunduz la più importante città del nord-est -… - Sono_il_numero4 : RT @MarianoGiustino: Inesorabile l'avanzata dei #talebani in #Afghanistan, ma subiscono pesanti perdite a #Kunduz. A Jawzjan combattenti ta… - MarianoGiustino : Inesorabile l'avanzata dei #talebani in #Afghanistan, ma subiscono pesanti perdite a #Kunduz. A Jawzjan combattenti… - vitolillo5 : RT @angiolettab68: Caos in #Afghanistan Crisi umanitaria. Non si ferma l’avanzata dei talebani dopo il ritiro delle truppe straniere e non… - globalistIT : -