Lautaro Tottenham | Espirito Santo | «Questo è tutto quello che ho da dire»

Nuno Espirito Santo non si espone sul possibile arrivo di Lautaro Martinez al Tottenham: ecco le dichiarazioni del tecnico Nuno Espirito Santo non si esprime in merito alle ultime voci di mercato che vogliono Lautaro Martinez vicino al Tottenham. Il tecnico degli Spurs, ai microfoni di Sky Sports, glissa sulla domanda con la classica frase distensiva per non dare punti di riferimento. «Non ho intenzione di parlare di nessun giocatore che non sia del Tottenham, Questo è tutto quello che ho da dire»

