L’annuncio di Allegri su Dybala che ha sorpreso tutti (Di domenica 8 agosto 2021) Paulo Dybala non ci sarà. Contro il Barcellona, in amichevole, Massimiliano Allegri lo terrà fuori: “Decisione presa insieme”. Il futuro di Paulo Dybala resta ancora incerto. L’attaccante argentino della Juventus non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Nel frattempo, però, l’arrivo di Massimiliano Allegri sembra aver cambiato la situazione. L’addio, dopo la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 agosto 2021) Paulonon ci sarà. Contro il Barcellona, in amichevole, Massimilianolo terrà fuori: “Decisione presa insieme”. Il futuro di Pauloresta ancora incerto. L’attaccante argentino della Juventus non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Nel frattempo, però, l’arrivo di Massimilianosembra aver cambiato la situazione. L’addio, dopo la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

persemprecalcio : ????Manca solo l’annuncio ufficiale e poi Kaio #Jorge sarà il 36º giocatore #brasiliano ???? della #Juventus. Che ruo… - IRebell05 : RT @_grazy87: Non c'è da meravigliarsi sul rinnovo di Chiellini, anche perché non ho mai creduto che potesse andar via lasciando la Juventu… - _grazy87 : Non c'è da meravigliarsi sul rinnovo di Chiellini, anche perché non ho mai creduto che potesse andar via lasciando… - infoitsport : Juventus, Allegri cambia i piani mercato: l’annuncio spiazza i tifosi - infoitsport : Juve, l’annuncio di Allegri che allontana il grande ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio Allegri L’annuncio di Allegri su Dybala che ha sorpreso tutti SerieANews