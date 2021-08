Green pass | la rabbia dei professori | “obbligati” a vaccinarsi con la minaccia di perdere il lavoro

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 8 agosto 2021) Quel che nell’attuale situazione illudeva e ormai delude sta nel riconoscere ciò: i vaccini non sono immunizzanti, non estirpano la malattia, la rendono veniale ma non la eliminano. Occorre stabilire come elemento iniziale questo connotato. Ciascuno di noi, vaccinato, resta “ammalabile”, “contagiosevole”. Vediamo di trarre deduzioni. La prima: dal punto dei contagi, vaccinati e non vaccinati possono contagiare, quindi l’ostracismo ai non vaccinati è infondato, mi può contagiare e si può contagiare chiunque. Vaccinazione e discriminazione Se in territorio sanitario, il contagiato vaccinato avrebbe difese maggiori, in campo psicologico e sociale resterebbe il disastro: una susseguenza di ...