Covid - 19: nuovi contagi nel salernitano (Di domenica 8 agosto 2021) Giornata di bilanci settimanali sul tema contagi, in molti comuni salernitani. In particolare, 12 gli attualmente positivi a Siano, 6 i casi a Fisciano e 28 a Sassano. Undici, inoltre, hanno il Covid ... Leggi su salernotoday (Di domenica 8 agosto 2021) Giornata di bilanci settimanali sul tema, in molti comuni salernitani. In particolare, 12 gli attualmente positivi a Siano, 6 i casi a Fisciano e 28 a Sassano. Undici, inoltre, hanno il...

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il terri… - RaiNews : Covid, 6.596 nuovi casi e 21 morti - Open_gol : «I nuovi casi salgono ma sono sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracc… - UNKNOWN_BAD4 : RT @etherea_etherea: Le miocarditi fra i giovani inoculati non si contano più; Le fibrillazioni atriali neppure; le paresi del nervo faccia… - salernonotizie : Coronavirus, oggi 5.735 nuovi casi di Covid in Italia e 11 decessi -