Coppa Italia, l'Alessandria batte 2-0 il Padova in 9 e passa il turno (Di domenica 8 agosto 2021) L'ultima gara del turno preliminare di Coppa Italia vedeva di fronte Alessandria e Padova nella rivincita della finale playoff di pochi mesi fa che vide la promozione dei piemontesi. Non è riuscita al Padova la soddisfazione di battere i rivali che si sono imposti 2-0, ai supplementari, contro gli Euganei ridotti in 9 (espulsi Della Latta e Chiricò). Decisive le reti di Corazza e Orlando. Foto: Sito Lega Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

brfootball : Euros ?? Serie A ?????????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Giorgio Chiellini is not done yet ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? - Mikkimo4 : RT @schatten1133: @MstrDoor @Pliis3 @FrancescoOrdine 21 rigori e non vincere neppure la Coppa Italia femminile. Eh ma voi avete il grande M… - it_samp : #CoppaItalia, sarà #SampdoriaAlessandria. - sampdoria : ?? | COPPA ITALIA Il 16 agosto sarà #SampAlessandria -