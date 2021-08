Ciclismo | Gazzetta | al capolinea l’esperienza del ct Cassani con la Nazionale

(Di domenica 8 agosto 2021) L’avventura di Davidealla guida dellaitaliana dipotrebbe essere volta al termine con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Come spiega ladello Sport, il ct non sarà presente agli Europei di Trento né ai Mondiali in Belgio, entrambi in programma nel mese di settembre. Decisiva un’accelerazione negli ultimi giorni, con il numero uno della federazione Cordiano Dagnoni che nei prossimi giorni gli comunicherà la decisione. Sarà stata dunque l’omnium femminile dei Giochi Olimpici l’ultima gara dicome ct della. SportFace.

... ma negli ultimi giorni c'è stata una accelerazione in tal senso e lapuò anticipare che ... BILANCIO ? Per l'Italia dell'Olimpiade di Tokyo si è chiusa nella notte italiana con l'...