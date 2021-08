Chiariello | “Napoli | non acquistare Bakayoko | è un suicidio”

(Di domenica 8 agosto 2021) Il nome ditorna di moda in casa. Viste le difficoltà del club di De Laurentiis sul mercato, il centrocampista del Chelsea potrebbe ritornare in azzurro, con la stessa formula dello scorso anno.interessa anche al Milan, club nel quale ha militato due anni fa sempre con Gennaro Gattuso. Anon ha lasciato un buon ricordo, i tifosi sul web hanno manifestato tutto il loro disappunto alla notizia. Umberto Chairiello, giornalista di Canale 21, durante la trasmissione “Tutti in ritiro”, ha manifestato tutto il proprio disappunto in relazione alla notizia di un possibile ...

Che sarà un mercato povero, con prestiti o scambi e senza grossi colpi per ilsi era capito. Se nessuno si muove non c'è liquidità neanche per operazioni necessarie, come ...Umberto. ...- Umbertoha parlato a 'Tutti in Ritiro' su Canale 21: "Ounas è stato preso da Giuntoli quando ildi Sarri lottava per lo scudetto, e non serviva proprio. Era un pulcino ...Umberto Chiariello boccia l'arrivo di Bakayoko a Napoli: "A Spalletti non occorre certamente una moviola in campo" ...Umberto Chiariello ha parlato anche di Adam Ounas: "Se fossi nel Napoli non lo lascerei andare via". Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione T ...