Bella Thorne e Benjamin Mascolo arrivano al cinema. Le prime immagini (Di domenica 8 agosto 2021) Bella Thorne e Benjamin Mascolo sono pronti a conquistare il cinema con il loro primo film insieme dal titolo "Time is up" in uscita in autunno in tutte le sale d'Italia. Bella e Benjamin sono fidanzati e convivono ormai da qualche anno, fanno sul serio nella vita reale e anche sul set cinematografico sono riusciti ad unirsi perfettamente nella teen comedy che uscirà il 9 settembre in America, mentre il film sbarcherà in Italia il 25, 26 e 27 Ottobre. Alcuni giorni fa il cantante Benjamin Mascolo ha postato sul suo profilo ...

