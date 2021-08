Attesi più di 45 gradi nei prossimi giorni, la Protezione civile lancia l'allarme: massima attenzione agli incendi (Di domenica 8 agosto 2021) Il grande caldo in arrivo sull'Italia potrebbe favorire gli incendi ed è dunque fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L'appello arriva dal capo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Il grande caldo in arrivo sull'Italia potrebbe favorire glied è dunque fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L'appello arriva dal capo ...

Advertising

valeria_frezza : RT @Fata_Turch: Guardiamo in prospettiva con ragionevole ottimismo. Attesi 1,2 milioni di #postidilavoro. Per ISTAT ne servono 770000 per t… - macondo83 : @GiusvaPulejo Bastavano anche due argenti. Troppe semifinali sbagliate negli sport più attesi, oltre alla debacle d… - infoitsport : Olimpiadi, azzurri più forti della storia attesi al Quirinale. Malagò: 'Italia multietnica - infoitsport : Marcell Jacobs re di Tokyo 2020: arrivano i complimenti più attesi - GDS_it : Olimpiadi, azzurri più forti della storia attesi al Quirinale. Malagò: 'Italia multietnica e super integrata'… -

Ultime Notizie dalla rete : Attesi più Attesi più di 45 gradi nei prossimi giorni, la Protezione civile lancia l'allarme: massima attenzione agli incendi Il grande caldo in arrivo sull'Italia potrebbe favorire gli incendi ed è dunque fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L'appello arriva dal capo ...

METEO - Settimana di FERRAGOSTO la più calda dell'Estate, in arrivo punte di +45°C ...a rischio caldo intenso Meteo Ferragosto - La settimana di Ferragosto sarà probabilmente la più ... Attesi picchi di +40°C al centro e fino a +45°C al sud ed Isole Meteo - Tra oggi e domani il caldo si ...

Robot Aspirapolvere sempre più efficienti | dalla mappatura 3D alla scelta delle profumazioni Zazoom Blog Il grande caldo in arrivo sull'Italia potrebbe favorire gli incendi ed è dunque fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L'appello arriva dal capo ......a rischio caldo intenso Meteo Ferragosto - La settimana di Ferragosto sarà probabilmente la...picchi di +40°C al centro e fino a +45°C al sud ed Isole Meteo - Tra oggi e domani il caldo si ...