Atletica, Filippo Tortu e Lorenzo Patta dedicano l’oro olimpico alla Sardegna devastata dagli incendi (Di domenica 8 agosto 2021) “A voi, popolo sardo, dedichiamo questa piccola gioia, che possa alleviare il dolore di queste settimane infernali“. Con queste parole su Instagram, Filippo Tortu ha dedicato la leggendaria vittoria olimpica nella staffetta 4×100 alla “sua” Sardegna. L’atleta brianzolo ha legami forti con la realtà isolana, visto il papà gallurese. Non a caso, ogni anno, l’azzurro trascorre con la sua famiglia le estati nella realtà citata e pertanto questo pensiero va a tutti quelli che ora sono in grande difficoltà per la problematica incendi che ha riguardato purtroppo un’ampia area geografica, con ripercussioni ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) “A voi, popolo sardo, dedichiamo questa piccola gioia, che possa alleviare il dolore di queste settimane infernali“. Con queste parole su Instagram,ha dedicato la leggendaria vittoria olimpica nella staffetta 4×100“sua”. L’atleta brianzolo ha legami forti con la realtà isolana, visto il papà gallurese. Non a caso, ogni anno, l’azzurro trascorre con la sua famiglia le estati nella realtà citata e pertanto questo pensiero va a tutti quelli che ora sono in grande difficoltà per la problematicache ha riguardato purtroppo un’ampia area geografica, con ripercussioni ...

