Ascolti tv 7 agosto 2021: Canale5 batte Rai1 e le Olimpiadi su Rai2 (Di domenica 8 agosto 2021) Ascolti tv: il film davanti alla replica del talent show di Antonella Clerici Il film in replica Femmine contro maschi su Canale5 ha vinto la gara degli Ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 10,60% di share media con 1,495 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10,3% e 1,5 milioni con la pellicola Sapore di te. Seconda posizione per la replica del talent show The Voice Senior su Rai1 con l’11,11% e 1,371 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma condotto da Antonella Clerici aveva portato a casa l’11% e 1,4 milioni. Chiude il podio Il circolo degli ... Leggi su tvzoom (Di domenica 8 agosto 2021)tv: il film davanti alla replica del talent show di Antonella Clerici Il film in replica Femmine contro maschi suha vinto la gara deglitv delle reti generaliste, registrando il 10,60% di share media con 1,495 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10,3% e 1,5 milioni con la pellicola Sapore di te. Seconda posizione per la replica del talent show The Voice Senior sucon l’11,11% e 1,371 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma condotto da Antonella Clerici aveva portato a casa l’11% e 1,4 milioni. Chiude il podio Il circolo degli ...

Advertising

Teleblogmag : #Ascoltitv distribuiti tra le ammiraglie e rai due. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre a… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 7 agosto 2021: Canale5 batte Rai1 e le Olimpiadi su Rai2. “Femmine contro maschi” 10,60%, “The Voice Sen… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 7 agosto 2021: Canale5 batte Rai1 e le Olimpiadi su Rai2. “Femmine contro maschi” 10,60%, “The Voice Sen… - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 7 agosto 2021: a Femmine contro Maschi basta poco per vincere, bene le Olimpiadi #ascoltiTV - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 7 agosto 2021 tra The Voice Senior e Il Circolo degli Anelli -