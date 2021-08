Advertising

Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Ancona, guida alpina precipita nel Parco Gola Rossa e muore #ancona - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ancona, guida alpina precipita nel Parco Gola Rossa e muore #ancona - MediasetTgcom24 : Ancona, guida alpina precipita nel Parco Gola Rossa e muore #ancona - YouTvrs : Guida auto di cilindrata superiore al limite: patente ritirata e multa per un neo patentato -… - Ettore572 : RT @YouTvrs: Alla guida di un'#Auto senza #Patente e assicurazione: 48enne nei guai - -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona guida

commenta Unaalpina è morta dopo essere precipitata nel parco naturale Gola della Rossa di Genga (). L'uomo ha perso l'equilibrio nella zona denominata Foro degli occhialoni, formazione rocciosa all'...La, sembra il più esperto del gruppo, per motivi da accertare è precipitata nel vuoto per centinaia di metri. L'incidente all'interno del Parco naturale della Gola della Rossa . A dare l'...Una guida alpina è morta dopo essere precipitata nel parco naturale Gola della Rossa di Genga (Ancona). L'uomo ha perso l'equilibrio nella zona denominata Foro degli occhialoni, formazione rocciosa al ...È successo al termine di una salita su una via ferrata nella zona di Civago, sull'Appennino reggiano. L'uomo è andato in arresto cardiaco ...