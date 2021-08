VIDEO Volley, gli highlights e la sintesi di Francia-Russia. Oro ai transalpini (Di sabato 7 agosto 2021) La Francia del Volley maschile ha finalmente spezzato l’incantesimo Olimpico conquistando la medaglia d’oro in quel di Tokyo 2020. Russia battuta per 3-2 al termine di un match da ricordare, con Earvin N’Gapeth assoluto protagonista, capace di mettere a referto ben 26 punti (2 muri, 3 ACE). E pensare che i transalpini erano spalle al muro nel quarto incontro della fase a gironi che li ha visti opposti ormai più di una settimana fa proprio agli atleti russi. Un cambio di rotta dovuto principalmente alla sostituzione del palleggiatore accreditato inizialmente della titolarità. Benjamin Toniutti è infatti parso appannato sin ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Ladelmaschile ha finalmente spezzato l’incantesimo Olimpico conquistando la medaglia d’oro in quel di Tokyo 2020.battuta per 3-2 al termine di un match da ricordare, con Earvin N’Gapeth assoluto protagonista, capace di mettere a referto ben 26 punti (2 muri, 3 ACE). E pensare che ierano spalle al muro nel quarto incontro della fase a gironi che li ha visti opposti ormai più di una settimana fa proprio agli atleti russi. Un cambio di rotta dovuto principalmente alla sostituzione del palleggiatore accreditato inizialmente della titolarità. Benjamin Toniutti è infatti parso appannato sin ...

Advertising

Cocksucker4lads : RT @undisciplined87: ????I sucked my volley teammate’s huge cock?? ????Ho succhiato il Cazzone del mio compagno di squadra?? ?? - Lazio_TV : PALLAVOLO SUPERLEGA: TOP VOLLEY CISTERNA, INIZIA DOMANI IL RADUNO (VIDEO). - bladezone8323 : RT @undisciplined87: ????My volley teammate made me suck his dick after match?? ????Il mio compagno di squadra mi fa succhiare il suo Cazzone do… - tttstar_999 : RT @sportmediaset: 10 ace in una sola partita ?? Vi ricordate il record di #MichaHancock??? Mai nessuna come lei in Serie A femminile! ?? @Leg… - Jack71101434 : RT @undisciplined87: ????My volley teammate made me suck his dick after match?? ????Il mio compagno di squadra mi fa succhiare il suo Cazzone do… -