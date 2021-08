Tuffi, Olimpiadi Tokyo: doppietta cinese nella semifinale dalla piattaforma. Terzo Bondar, eliminato Woo Haram (Di sabato 7 agosto 2021) Ultima giornata per i Tuffi alle Olimpiadi di Tokyo che si è aperta con la semifinale dell’individuale maschile. Una classifica a fine gara che vede la solita doppietta cinese, con Cao Yuan al comando davanti al connazionale Yang Jian, con il russo Alekasandr Bondar al Terzo posto. Cao Yuan è l’unico ad aver sfondato il muro dei 500 punti, chiudendo la sua semifinale con 513.70. Eccellenti i Tuffi con le rotazioni indietro, specialmente il doppio e mezzo con due avvitamenti e mezzo da 95 punti. Più indietro il compagno di ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Ultima giornata per iallediche si è aperta con ladell’individuale maschile. Una classifica a fine gara che vede la solita, con Cao Yuan al comando davanti al connazionale Yang Jian, con il russo Alekasandralposto. Cao Yuan è l’unico ad aver sfondato il muro dei 500 punti, chiudendo la suacon 513.70. Eccellenti icon le rotazioni indietro, specialmente il doppio e mezzo con due avvitamenti e mezzo da 95 punti. Più indietro il compagno di ...

