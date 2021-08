Tuffi, Olimpiadi Tokyo: dominio cinese nella gara maschile dai 10 metri. Oro a Cao Yuan, Daley di bronzo (Di sabato 7 agosto 2021) Spettacolo all’Aquatics Centre di Tokyo per la Finale delle Finali dei Tuffi alle Olimpiadi: la gara maschile dalla piattaforma. L’andamento della gara non ha deluso le attese e i cinesi, come al solito, l’hanno fatta da padroni. Cao Yuan (582.35) e Yang Jian hanno occupato i primi due gradini del podio in una sfida pazzesca a suon di 10. E’ stato Cao a imporsi con esecuzioni semplicemente spettacolari: un triplo e mezzo rovesciato da 102.00; un quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 101.75; un doppio e mezzo indietro con 2 avvitamenti e mezzo da 102.60. In un contesto di ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Spettacolo all’Aquatics Centre diper la Finale delle Finali deialle: ladalla piattaforma. L’andamento dellanon ha deluso le attese e i cinesi, come al solito, l’hanno fatta da padroni. Cao(582.35) e Yang Jian hanno occupato i primi due gradini del podio in una sfida pazzesca a suon di 10. E’ stato Cao a imporsi con esecuzioni semplicemente spettacolari: un triplo e mezzo rovesciato da 102.00; un quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 101.75; un doppio e mezzo indietro con 2 avvitamenti e mezzo da 102.60. In un contesto di ...

