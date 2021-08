"Sorry, ma anche stavolta vinciamo noi" (Di sabato 7 agosto 2021) Tortu scherza sulla beffa agli inglesi: "Non riuscivo a credere di averli battuti". Jacobs sicuro: "Siamo l'Italia migliore di sempre" di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Tortu scherza sulla beffa agli inglesi: "Non riuscivo a credere di averli battuti". Jacobs sicuro: "Siamo l'Italia migliore di sempre" di LEO TURRINI

Ultime Notizie dalla rete : Sorry anche "Sorry, ma anche stavolta vinciamo noi" Tortu scherza sulla beffa agli inglesi: "Non riuscivo a credere di averli battuti". Jacobs sicuro: "Siamo l'Italia migliore di sempre" di LEO TURRINI

"Sorry, ma anche stavolta vinciamo noi"
Tortu scherza sulla beffa agli inglesi: "Non riuscivo a credere di averli battuti". Jacobs sicuro: "Siamo l'Italia migliore di sempre" ...

Rigori a Londra, un centesimo a Tokyo. E gli inglesi rosicano di nuovo Ancora una volta, basta un piccolo dettaglio e il complesso di superiorità britannico va a sbattere sul tricolore ...

