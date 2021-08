Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di sabato 7 agosto 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Ore 16:30, ...

... TEST EUROPEO PER ITALIANO! Fiorentina Espanyol , in diretta sabato 7 agostoalle ore 19.00 ... L'Espanyol è scesa in campo lo scorso 30 luglio nel suo ultimo test, vincendo 0 - 2 in ...I video con i gol dell'amichevole tra West Ham e Atalanta , valida per la settima edizione della Betway Cup. Ad imporsi sono i londinesi, che trovano due gol sul finire di entrambi i tempi. Allo ...“È stato un buonissimo test che ci dà la convinzione di quello che possiamo fare”. Questo il commento di Gian Piero Gasperini al termine della partita amichevole contro il West Ham, persa per 2-0. Il ...Il Piacenza rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria nel precampionato: finisce 2-2 il test amichevole con l’Albinoleffe disputato sabato pomeriggio a Lugagnano. Bene i biancorossi nel primo ...