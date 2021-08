Piazza Duomo, Perifano: “Dialogo è utile alla Città, mai demonizzato il passato” (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito dichiarazione di Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’: “Prendo atto delle dichiarazioni di Federico Paolucci su Piazza Duomo, e sono lieto che condivida il mio stesso punto di vista: evitare soluzioni improvvisate e, aggiungo io, pensare ad un concorso idee per definire la migliore soluzione economica, tecnica e funzionale per la sistemazione di quello spazio nevralgico nel cuore del centro storico”. “Gli devo però una precisazione: non ho mai chiamato, neanche in passato, “mamozio” la struttura museale parzialmente edificata in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito dichiarazione di Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’: “Prendo atto delle dichiarazioni di Federico Paolucci su, e sono lieto che condivida il mio stesso punto di vista: evitare soluzioni improvvisate e, aggiungo io, pensare ad un concorso idee per definire la migliore soluzione economica, tecnica e funzionale per la sistemazione di quello spazio nevralgico nel cuore del centro storico”. “Gli devo però una precisazione: non ho mai chiamato, neanche in, “mamozio” la struttura museale parzialmente edificata in ...

