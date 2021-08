Pesaro | maxi rissa multietnica | feriti due carabinieri | grave un senegalese video

(Di sabato 7 agosto 2021)multi etnica all’alba alle porte di, nei pressi di una discoteca a Marotta di Mondolfo: gravissimo un cittadino, tra ianche dueintervenuti a calmare gli animi.In centinaia, ubriachi e armati di bastoni e coltelli, si sono fronteggiati senza esclusione di colpi. Un ragazzo del Senegal è stato accoltellato all’addome ed è in condizioni molto gravi. LEGGI ANCHE I nigeriani non pagano l'affitto, scatta lacon i tarantini. Botte tra 20 persone,dueReddito di cittadinanza: inchiesta ...

Unarissa è scoppiata nella primissima mattinata di oggi, sabato 7 agosto 2021, a Marotta (), dove una folla di giovani ha dato vita a scontri violenti e ha aggredito anche i carabinieri ...Marotta (), 7 agosto 2021 - Un ragazzo accoltellato alle 5 di stamattina, ricoverato in prognosi riservata in ospedale di: è l'esito dellarissa (video) avvenuta all'alba a Marotta. E poi ancora: due carabinieri picchiati e portati in ospedale con prognosi di 15 e 20 giorni, pestaggi continuati anche dopo, ...2' di lettura Fano 07/08/2021 - Erano le 5 del mattino. La notte di divertimento si era appena conclusa, e – a quel punto – il caos. Un ragazzo accoltellato, una maxi-rissa e pure due caraall'alba all ...MAROTTA – Maxi rissa con accoltellamenti all’alba di questa mattina all’uscita del locale Miu Disco Dinner di Marotta, discoteca che ...