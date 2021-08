Matt Damon: "Clint Eastwood gira le scene una sola volta, non ama perdere tempo" (Di sabato 7 agosto 2021) Matt Damon ha raccontato un aneddoto su Clint Eastwood e sulla sua passione nei confronti delle scene girate una sola volta: a quanto pare, il celebre regista non amerebbe perdere tempo Matt Damon ha collaborato con Clint Eastwood in occasione di Hereafter e Invictus, due progetti sufficienti affinché l'attore comprendesse a pieno la modalità lavorativa del celebre regista americano. Secondo quanto raccontato da Damon, il protagonista di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021)ha raccontato un aneddoto sue sulla sua passione nei confronti dellete una: a quanto pare, il celebre regista non amerebbeha collaborato conin occasione di Hereafter e Invictus, due progetti sufficienti affinché l'attore comprendesse a pieno la modalità lavorativa del celebre regista americano. Secondo quanto raccontato da, il protagonista di ...

Ultime Notizie dalla rete : Matt Damon Amanda Knox attacca Matt Damon: "Usa la mia storia senza il mio permesso" La 34enne statunitense non ha apprezzato l idea dell attore e del regista Tom McCarthy di sfruttare la sua vicenda per un film. Amanda Knox attacca duramente Matt Damon, attore del film che ripropone la sua vicenda, intitolato La ragazza di ...

Sabato 7 Agosto 2021 Sky e Premium Cinema, Hereafter Hereafter Clint Eastwood dirige Matt Damon e sonda il mistero della morte. La vita di un uomo che parla con i defunti si intreccia con le drammatiche esperienze vissute da una donna e da un bambino. (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/...

Matt Damon, che ha smesso di usare parole omofobiche grazie ai rimproveri della figlia Vanity Fair Italia Amanda Knox contro Matt Damon: “Sfrutta la mia storia senza permesso” Un duro attacco quello di Amanda Knox contro l'attore statunitense Matt Damon, che secondo la ragazza, avrebbe sfruttato la sua storia per il film ...

Film stasera in TV da non perdere sabato 7 agosto La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 7 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Prem ...

