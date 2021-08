Lotta, Olimpiadi Tokyo: Abraham Conyedo vince col brivido e accede alla finale per il bronzo nei 97 kg! (Di sabato 7 agosto 2021) Nonostante un brivido finale, Abraham Conyedo rispetta il pronostico della vigilia e conquista il pass per la finale valevole per la medaglia di bronzo nei 97 kg della Lotta libera ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. L’italo-cubano si è imposto ai punti per 4-2 sul canadese Jordan Steen nel primo turno di ripescaggio, guadagnandosi così la possibilità di sfidare il turco Suleyman Karadeniz per il terzo gradino del podio a cinque cerchi. Ottima partenza per Conyedo, che mette sotto pressione il suo avversario sin dalle prime azioni e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Nonostante unrispetta il pronostico della vigilia e conquista il pass per lavalevole per la medaglia dinei 97 kg dellalibera ai Giochi Olimpici di2021. L’italo-cubano si è imposto ai punti per 4-2 sul canadese Jordan Steen nel primo turno di ripescaggio, guadagnandosi così la possibilità di sfidare il turco Suleyman Karadeniz per il terzo gradino del podio a cinque cerchi. Ottima partenza per, che mette sotto pressione il suo avversario sin dalle prime azioni e ...

