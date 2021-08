LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: Martin in pole davanti a Bagnaia e Quartararo, 17° Valentino Rossi (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Di seguito la classifica definitiva del Q2 per la MotoGP: 1 89 J. Martin 1:22.994 2 63 F. Bagnaia +0.044 3 20 F. Quartararo +0.081 4 43 J. MILLER +0.306 5 36 J. MIR +0.328 6 5 J. ZARCO +0.382 7 41 A. ESPARGARO +0.454 8 93 M. MARQUEZ +0.495 9 12 M. VIÑALES +0.514 10 30 T. NAKAGAMI +0.542 14.51 Marc Marquez cade in curva 3 e congela di fatto la classifica (causa bandiere gialle)! Jorge Martin in pole ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Di seguito la classifica definitiva del Q2 per la: 1 89 J.1:22.994 2 63 F.+0.044 3 20 F.+0.081 4 43 J. MILLER +0.306 5 36 J. MIR +0.328 6 5 J. ZARCO +0.382 7 41 A. ESPARGARO +0.454 8 93 M. MARQUEZ +0.495 9 12 M. VIÑALES +0.514 10 30 T. NAKAGAMI +0.542 14.51 Marc Marquez cade in curva 3 e congela di fatto la classifica (causa bandiere gialle)! Jorgein...

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, la conferenza sul suo futuro: le news in diretta LIVE #SkyMotori #VR46Decision #SkyMotoGP #MotoGP - p1wagamachi : RT @SkySportMotoGP: ?? SECONDA POLE PER MARTIN ?? Super Pecco in 1° fila, Diablo beffato LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? SECONDA POLE PER MARTIN ?? Super Pecco in 1° fila, Diablo beffato LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? SECONDA POLE PER MARTIN ?? Super Pecco in 1° fila, Diablo beffato LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? A. Marquez e Oliveira accedono al Q2 ? Cancellato il giro di Bastianini LIVE ? -