La Maglie tuona contro il Green pass | “Obbligo assurdo | misura liberticida Draghi copia Conte…” video

(Di sabato 7 agosto 2021) Maria Giovannaile boccia il governoche procede a colpi di decreti e di obblighi, proprio come quello di Conte. “Il? Quest’è superfluo, c’erano già vaccinati tra l’85 e il 90% degli insegnanti. Le ritengo misure di privazione della libertà, mai si è ritenuto che persuasione e ragionamento fossero l’alternativa ai decreti”, dice la giornalista ospite dell’Aria che tira, sulla Sette, in risposta all’esponente del Pd, Antonella Moretti, che lanciava anatemii ...

Il Tempo

